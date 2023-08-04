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الجمعة، 04-08-2023 08:57 م

الجزائر تحذر من استخدام القوة في النيجر

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الوكيل الإخباري - حذر اليوم الجمعة، وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، من استخدام القوة في النيجر، مؤكدا أن ذلك سيزيد الوضع تأزما، فيما استقبل المبعوث الخاص لرئيس نيجيريا، باباغانا كينجيبي.

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وتسلم الوزير أحمد عطاف من ضيفه الذي حل اليوم الجزائر بالجزائر العاصمة، رسالة خطية موجهة إلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، من نظيره النيجيري، بولا أحمد تينوبو، بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".


وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية أن الزيارة تندرج في إطار تبادل الآراء والتشاور حول تطورات الأوضاع في النيجر، حيث جدد الوزير أحمد عطاف التعبير عن موقف الجزائر الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي في "هذا البلد الشقيق والجار"، كما أكد أنه يدعوا إلى عودة بازوم إلى منصبه الدستوري بصفته رئيسا لجمهورية النيجر.


وشدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على ضرورة تفعيل كافة الطرق والسبل الدبلوماسية والسلمية، وتجنب خيار القوة الذي لن يزيد الأوضاع إلا تعقيدا وتأزما وخطورة على النيجر، والمنطقة برمتها.

 

RT

 




 

 


 

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