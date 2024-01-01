الإثنين 01-01-2024
الوكيل الاخباري
 

حملة للتبرع بالدم في عمان لصالح أهالي غزة

مسيرة للمحامين من قصر العدل إلى مجمع النقابات دعما لغزة الاربعاء

7 شهداء بقصف منزل بدير البلح

الناجحون في الامتحان التنافسي - اسماء

تنويه سعودي حول التسجيل للحج

القسام تستهدف جنود إسرائيليين بخان يونس

اجتماع حكومي الثلاثاء

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى نحو 22 ألف شهيد

"إسرائيل" تتحدث عن إعادة احتلال قطاع غزة

الحكومة تحذر الأردنيين في اليابان

عاجل

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى نحو 22 ألف شهيد

الإثنين، 01-01-2024 04:34 م

بوتين يحدد أولويات رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس"

659290894c59b75d3544d8e8


الوكيل الإخباري - قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا تخطط خلال رئاستها لمجموعة "بريكس" عام 2024 لتعزيز التعاون في ثلاثة مجالات رئيسية: السياسة والاقتصاد والثقافة.

اضافة اعلان


وأضاف بوتين في كلمة بمناسبة استلام روسيا لرئاسة مجموعة بريكس في هذا العام: "ستواصل روسيا جهودها لتعزيز التعاون داخل بريكس في ثلاثة مجالات رئيسية: السياسة والأمن، والاقتصاد والمالية، والاتصالات الثقافية والإنسانية".

ووفقا له، ستركز روسيا بشكل خاص على تعزيز تنسيق السياسة الخارجية للدول الأعضاء، والبحث بشكل مشترك عن ردود فعالة على التحديات والتهديدات للأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين.


ومن بين الأولويات ذكر الرئيس الروسي، مواصلة تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والبيئة، وكذلك في مجال الثقافة والرياضة والتبادلات الشبابية ومن خلال المجتمع المدني.


وأشار بوتين إلى أن شعار رئاسة روسيا للمجموعة، سيكون "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".


ونوه الرئيس بوتين بأن روسيا تولت في 1 يناير دفة رئاسة المجموعة، التي تضم الآن 10 دول. وقال: "لقد انضمت مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا إلى بريكس كأعضاء جدد كاملي العضوية. وهذا يدل بشكل مقنع على تزايد هيبة هذه المجموعة وتعزز دورها في الشؤون العالمية. سنتخذ كل الخطوات الممكنة، لتسهيل الاندماج المتناغم للمشاركين الجدد في جميع أشكال أنشطتها".


وشدد بوتين على أن بريكس تجذب المزيد من الدول التي تشاركها في المبادئ الأساسية التي تقوم عليها أنشطتها- التساوي في السيادة، واحترام اختيار طريق التنمية الخاص، والأخذ المتبادل للمصالح الاعتبار، والانفتاح، والتوافق، والرغبة في تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب ونموذج عادل للنظام المالي والتجاري العالمي، والبحث عن حلول جماعية. "للمشاكل الأكثر إلحاحا في عصرنا".


وبحسب الرئيس بوتين، تعتزم روسيا، خلال رئاستها للمجموعة هذا العام، زيادة دور بريكس في النظام النقدي والمالي الدولي وتعزيز التسويات الأكثر نشاطا بالعملات الوطنية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
122023319422354242522

تنويه سعودي حول التسجيل للحج

6592afdc42360429ab1036e6

"تايمز": دول أوروبية تريد إطالة أمد النزاع في أوكرانيا حتى عام 2025 على الأقل

1398100417543981619211314

المدمرة الإيرانية "البرز" تدخل البحر الأحمر

تقصف

المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف قاعدة أميركية بالحسكة

6592a56c42360427c44d3e3d

روسيا.. زوال خطر تسونامي في منطقة بريموريه

529966_5_1703252019

غارات إسرائيلية تستهدف عددا من البلدات في جنوب لبنان

أخبار متعلقة
475219

أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشن هجمات مع بداية العام الجديد

65925341423604537d49e8e1

في كييف.. إقرار بخسارة الحرب على عدة مستويات

657a9bed4c59b72ef62d8204

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون ضخم للسياسة الدفاعية

657483484c59b765e57fb9e3

زاخاروفا: الظروف لم تنضج بعد للسلام في أوكرانيا

WhatsApp Image 2023-12-09 at 3.20.09 PM

الرئيس الروسي يشيد بالعزلة الاقتصادية لبلاده

6570755e4c59b74bba10aa02

روسيا تختبر أسلحة سفينة حربية جديدة