الخميس 12-11-2020
الوكيل الاخباري

ايجاز صحفي حكومي في رئاسة الوزراء

شكاوى من تأخر صدور نتائج فحوصات كورونا في إربد

الأمانة تحدد مصير لوحات الدعاية الانتخابية بعد إزالتها

ولي العهد يعزي وزير التربية بوفاة والدته

الصحة: اللهم ارحمنا الآن

النتائج النهائية للكوتا النسائية في الانتخابات النيابية

إحالة متهجمين على احدى المدارس في الرمثا للمدعي العام

تعرف على الحظر الذكي الذي قد تلجأ اليه الحكومة

النتائج النهائية لانتخابات محافظة العقبة

الكلالدة: 64 قضية تم تحويلها للقضاء 13 منهم في يوم الاقتراع




الخميس، 12-11-2020 04:55 م

تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى في 7 أشهر

5fad44ea4236041d626a6a55


الوكيل الاخباري-  تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر.

اضافة اعلان

وتباطأت وتيرة التراجع وقد يكون أي تحسن آخر محدودا نتيجة لزيادة انتشار جائحة كوفيد-19 وعدم صدور تحفيز مالي إضافي.


وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 709 آلاف للأسبوع المنتهي في السابع من نوفمبر مقارنة مع 757 ألفا في الأسبوع السابق.


وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 735 ألفا في أحدث أسبوع.


ورغم تراجع الطلبات إلى أدنى مستوى منذ مارس، فإنها ما زالت أعلى من ذروة 665 ألفا المسجلة خلال الكساد الكبير بين 2007 و2009.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كور

بايدن يؤكد التزام واشنطن بحل أزمة كوريا الشمالية

وزيؤ

بريطانيا تعتزم تأمين صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي

130328225930-babylon-tourism-3-horizontal-large-gallery

الحبس لمسؤول عراقي أهدر نحو 12 مليون دولار

غو

الأمم المتحدة تحذر من اندلاع الحروب في زمن الوباء

1046860483_0_259_2048_1367_1000x541_80_0_0_3884baa2cea5bb4a0c5c3a423de9e674

السعودية: غرامة تصل لـ6 آلاف ريال لمخالفي قواعد المرور

تر

مصادر أميركية : ترامب ينتظر الأمل بخبر سار

أخبار متعلقة
5fab116d94d89

4 قرارات سيتخذها جو بايدن في اليوم الاول من توليه الرئاسة بشكل رسمي

110-033340--_15e8a6ad487622_700x400

ترامب: أنتم محظوظون لأنني رئيسكم

image

الإمارات تفتتح غرفة عمليات للمحاكاة والتدريب