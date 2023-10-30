ترامب: أنا أول رئيس أمريكي منذ 72 عاما لم يبدأ حربا

الوكيل الاخباري - لفت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى أنه الرئيس الوحيد في البلاد منذ 72 عاما الذي لم يبدأ حربا، قائلا: "لا لم أبدأ حروبا، بل أنهيتها".

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وفي أحد التجمعات الانتخابية في ولاية آيوا، ضمن حملته الرئاسية لانتخابات 2024، قال ترامب: "تذكروا (وزيرة الخارجية السابقة) هيلاري كلينتون التي قالت: "سوف يتسبب في نشوب حرب.. سوف يسبب الحرب! انظروا إليه، الطريقة التي يتحدث بها، سوف يتسبب في حرب!".



وأضاف: "أنا قلت: لا، بالطريقة التي أتحدث بها، سأوقف الحروب. أنا الرئيس الوحيد منذ 72 عاما الذي لم يبدأ حربا. لا، لم نبدأ، بل أنهينا الحروب.

روسيا اليوم