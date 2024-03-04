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الإثنين، 04-03-2024 09:56 ص

ترامب يصف العاصمة واشنطن بـ"المستنقع" بعد خسارته فيها أمام هايلي

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الوكيل الاخباري- وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منطقة العاصمة الكبرى بعد خسارته الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري فيها أمام نيكي هايلي بأنها مستنقع، ووعد بتحقيق انتصارات كبيرة في 5 مارس.اضافة اعلان


وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "Truth Social": "لقد تعمدت الابتعاد عن التصويت في العاصمة لأنها مستنقع يضم عددا قليلا جدا من المندوبين ولا يعطي أي ميزة.. نيكي هايلي قضت كل وقتها ومالها وجهدها في العاصمة".

وأشار ترامب إلى أنه حقق يوم السبت فوزا ساحقا على هيلي في المؤتمرات الحزبية للحزب الجمهوري (اجتماعات نشطاء الحزب) في ولايات ميسوري وميشيغان وأيداهو. ووعد الرئيس الأمريكي السابق بنتائج كبيرة يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلنت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، فوزها الأول على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري عام .2024

وفازت هايلي بالسباق في واشنطن العاصمة بحصولها على 62.86 في المئة من الأصوات، مقابل 33.22 في المئة لترامب، حسبما أعلن الحزب الجمهوري في العاصمة في وقت متأخر من يوم الأحد. وأدلى ما مجموعه 2035 جمهورياً بأصواتهم.

 




 

 


 

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