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السبت، 13-04-2024 11:54 ص

تركيا تصدر الفلفل الأحمر المجفف إلى 67 دولة

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الوكيل الإخباري- صدرت تركيا الفلفل الأحمر المجفف إلى 67 دولة خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 3 ملايين و597 ألف دولار.

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وبحسب معطيات اتحادات مصدري جنوب شرق الأناضول، تم تصدير ألف و122 طنا من رقائق الفلفل الأحمر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بزيادة 24 بالمئة في العائدات مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.


وتصدرت ألمانيا والولايات المتحدة وهولندا على الترتيب قائمة الدول المستوردة لرقائق الفلفل الأحمر من تركيا .


كما ضمت قائمة المستوردين دولا عربية هي المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا وسلطنة عُمان والمغرب.

 

الاناضول


 




 

 


 

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