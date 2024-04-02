الثلاثاء 02-04-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل النِّيابة العامة تبدأ إجراءات تنفيذ قانون العفو العام والإفراج عن المشمولين به

صافرات الانذار تدوي في شمال إسرائيل

حماس: الوسطاء لم يقدموا للحركة مقترحات جديدة

التعليم الفلسطينية: استشهاد 6050 طالبا منذ 7 أكتوبر

شاهد بالفيديو بدء تساقط الأمطار في العاصمة عمان

الأمن الروسي يعتقل عميلا ساعد 4 أوكرانيين على التسلل إلى مقاطعة بريانسك الحدودية

حزب الله يقصف موقعا إسرائيليا

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني

ارتفاع عدد ضحايا حريق إسطنبول إلى 27 شخصا

الأشغال تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق رم -الراشدية

الثلاثاء، 02-04-2024 07:37 م

تركيا.. نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري يلقى حتفه خلال الاحتفال بالفوز بالانتخابات

660c2bce4236041b76351c5e (1)


الوكيل الاخباري- في مشهد تراجيدي شهدته الانتخابات التركية التي جرت يوم الأحد الماضي، لقي نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا محمد بالاز حتفه أثناء الاحتفال بالفوز.

اضافة اعلان

 

وعقب صدور النتائج الأولية حول تقدم مرشح عمدة حزب الشعب الجمهوري قادر تاتيك في منطقة تافاس، تجمع العشرات للاحتفال، فيما تداعت إحدى الشرفات بينما كان العديد من المحتفلين متجمهرين عليها.

ونتيجة لانهيار الشرفة، أصيب 8 من أعضاء الحزب في الشارع وفي الشرفة، إصابة 3 منهم خطيرة.

وتم تحويل المصابين، الذين تلقوا الإسعافات الأولية، إلى المستشفيات المحيطة من قبل الفرق الطبية وتم علاجهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
660bf725423604783a182da9

الأمن الروسي يعتقل عميلا ساعد 4 أوكرانيين على التسلل إلى مقاطعة بريانسك الحدودية

445194

حزب الله يقصف موقعا إسرائيليا

660bfbb342360433f21a3278

ارتفاع عدد ضحايا حريق إسطنبول إلى 27 شخصا

660bf4b54c59b779797fda08

ترامب يعلن تعليق حملته الانتخابية!

علم-تركيا-1

فيديو - قتلى وجرحى باندلاع حريق هائل في اسطنبول

1712052626548

فنلندا: طفل يطلق النار في مدرسة ابتدائية ويصيب 3 قصر

أخبار متعلقة
66092c054236043a1622b51e

تركيا.. مقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء اشتباك في أحد المراكز الانتخابية

168630Image1-1180x677_d

بقوة 4.7 درجات .. هزة أرضية تضرب تركيا

66051be34c59b719b66f9909

شجار جماعي عنيف في مطار باريس أثناء ترحيل ناشط كردي إلى تركيا

6603f27442360418a7065529

تركيا.. ارتفاع نسبة المسنين 21% بالسنوات الخمس الأخيرة

9095767_1682404429-e1707385461608-660x330

تركيا تقبض على 147 مشتبهاً بالانتماء لـ"داعش"

66027e8d4c59b74072267037

صحيفة: أنقرة سلمت موسكو معلومات عن فترة تواجد بعض مهاجمي كروكوس في تركيا