تركيا تمنع تصدير قائمة كبيرة من السلع الأساسية من الحبوب والزيوت والأعلاف - وثيقة

الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات التركية منع تصدير عدد من المواد الغذائية من الأراضي التركية اعتبارا من الاثنين.

وشملت السلع الممنوعة من التصدير مواداً غذائية أساسية، كانت قد شهدت ارتفاعاً كبير في أسعارها عالمياً، بعد بدء الأزمة الأوكرانية الروسية.

وجاء هذا الاجراء في مواجهة تركيا للتداعيات الاقتصادية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وشملت السلع الممنوعة من التصدير: الحبوب "قمح، حنطة، شعير، شوفان، ذرة"، البقوليات: "عدس، حمص، فاصولياء، عدس أحمر، فاصولياء بيضاء".

كما حظرت تركيا تصدير البذور والزيوت من بذور وزيوت دوار الشمس، القرطم، اللفت، زيت النخيل، الصويا، زيت الزيتون.

كما شمل حظر التصدير أنواع كثيرة من الأعلاف. اضافة اعلان





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