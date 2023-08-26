السبت 26-08-2023
الوكيل الاخباري

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

حريق محل تجاري في عمان

تهنئة المحامي مصطفى العماوي بمناسبة زواج ابنه

وزير التربية يكشف عن قرارات هامة بشأن المدارس

الخصاونة : الحكومة بالمراحل النهائية لتغيير مسمى وزارة التربية والتعليم

الأردنيون على موعد مع تغير ملموس على حالة الطقس

الملك يحضر الجلسة الختامية للملتقى الحكومي

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

اتفاقية لدعم طلبة في الاردن

السبت، 26-08-2023 05:46 م

تركيا.. حرائق الغابات في إسطنبول تهدد المباني السكنية

64ea0c344236044fa2248b93


الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة Hürriyet التركية باندلاع حرائق غابات في إسطنبول، واقتراب ألسنة اللهب من المباني السكنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عددا كبيرا من فرق الإطفاء وصلت إلى مكان الحادث وتشارك في إخماد الحرائق التي مازال سبب اندلاعها مجهولا.

اضافة اعلان

 

وأغلقت السلطات التركية في وقت سابق مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية على خلفية احتدام حرائق الغابات المستمرة في المنطقة.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى مدينة جاناكالي شمال غرب البلاد مغلق أمام حركة المرور، كما تم إغلاق مضيق الدردنيل من الجانبين، وإجلاء 1251 شخصا من 9 مناطق.

وتشارك طائرات الإطفاء التابعة لوزارة الطوارئ الروسية في حماية مدينتي تشاناكالي وجشمة التركيتين من حرائق الغابات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64ea1e1b4c59b777811e29e7

عواصف رعدية ضخمة تضرب هذه الدولة بعد موجة حر غير مسبوقة

64ea150a4236045da45669b5

مصر: بلدنا قوة إقليمية مستقلة قادر على إقامة علاقات تتسم بالتكافؤ والندية

64ea10934c59b77e5f10ed0f

إصابة سبعة أشخاص بإطلاق نار في الولايات المتحدة

64ea04da4c59b772ff5d3fd3

مقتل 3 طيارين أوكرانيين بتصادم طائرتين أثناء التدريب

64ea00924236044b9e063609

ضابط أمريكي يتحدث عن فقدان كييف للسيطرة على الجبهة في كوبيانسك

311855

الصحفي الأميركي غيرشكوفيتش يطعن في قرار تمديد توقيفه بروسيا

أخبار متعلقة
64e1043842360423ea3c7afd

كندا.. إخلاء مدينة بسبب الحرائق وإعلان حالة الطوارئ

download

عمليات إطفاء الحرائق في منطقة الريحانية بريف اللاذقية في سوريا