تصريح من رئيس تيك توك حول أمن وحماية البيانات

الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي لتيك توك شو تشي تشو إن تطبيق المقاطع المصورة القصيرة المملوك لصينيين لم ولن يشارك بيانات مستخدميه الأمريكيين البالغ عددهم 150 مليونا مع الحكومة الصينية، وذلك وسط تزايد المخاوف المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي.



ويدلي تشو بشهادته يوم غدٍ الخميس أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي.



ووفقا شهادة مكتوبة نشرتها اللجنة يوم الثلاثاء، سيقول تشو إن تيك توك "لم يشارك مطلقا أو يتلق طلبا لمشاركة بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الحكومة الصينية.

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ولن يولي تيك توك مثل هذا الطلب اهتماما إذا تلقاه في أي وقت من الأوقات".



وأضاف أن شركة بايت دانس، مالكة تيك توك، ليست مملوكة لأي كيان حكومي أو تخضع لسيطرته.



ومن المقرر أن يقول تشو للجنة "أقول هذا بشكل لا لبس فيه: بايت دانس ليست عميلة للصين أو لأي دولة أخرى".



ويتخوف منتقدو تيك توك من إمكان تسريب بيانات مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة إلى الحكومة الصينية، وأطلقوا دعوات متزايدة للمشرعين الأمريكيين لحظر التطبيق.



وفي الأسبوع الماضي، قال تيك توك إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طالبت مالكي الأسهم الصينيين بسحب حصتهم في التطبيق وإلا فمن المحتمل أن يواجه حظرا أمريكيا.



وقالت إدارة التطبيق إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار على الجهود الصارمة لأمن البيانات تحت اسم "مشروع تكساس"، وحاولت إقناع المشرعين وإدارة بايدن بدعم الخطة.

