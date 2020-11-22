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الأحد، 22-11-2020 12:55 م

لمدة عام

تعاون تركي روسي لوقف النار في كاراباخ

اتراك
عناصر من الجيش التركي


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الدفاع التركية أن قواتها ستتعاون مع القوات الروسية  في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم كاراباخ لمدة عام واحد.

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وقالت الدفاع التركية في بيان لها: "جيشنا سيعمل مع القوات الروسية في مركز المراقبة المشترك في كاراباخ لمدة عام".

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد أعلن أمس السبت أن القوات البرية التركية استكملت استعداداتها ويمكن أن تتوجه قريبا إلى أذربيجان لمراقبة وقف إطلاق النار في كاراباخ.


يذكر أن الاتفاق حول وقف الصراع ، الذي وقعته روسيا وأرمينيا وأذربيجان في 10 نوفمبر الجاري، ينص على نشر قوات حفظ السلام الروسية على خط التماس في كاراباخ ، إضافة إلى إقامة مركز روسي تركي مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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