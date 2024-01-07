تعرّض قاعدة تل بيدر الأمريكية شمال شرقي سوريا لهجوم بالمسيرات

الوكيل الإخباري - تعرضت قاعدة تل بيدر الأمريكية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا لهجوم بالمسيرات، فيما استهدفت مسيرة أمريكية شاحنة قرب معبر البوكمال الحدودي مع العراق في ريف دير الزور شرقي سوريا.

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر ميداني اليوم الأحد أنه وقعت انفجارات بمحيط منطقة تل بيدر التي تتخذها القوات الأمريكية مقرا لها شمال غربي الحسكة إثر استهدافها بطائرات مسيرة.



وأضاف المصدر أن "أعمدة الدخان تصاعدت في موقع الاستهداف فيما حلقت مروحيات أمريكية بأجواء المنطقة".



وقصفت القوات الأمريكية شاحنة قرب معبر البوكمال الحدودي بريف دير الزور شرقي سوريا بطائرة مسيرة.



وقال المصدر إن "الاستهداف أسفر عن وقوع انفجارات قوية واشتعال النيران".



وتكثف القوات الأمريكية قصفها لمناطق حدودية بين سوريا والعراق، وتستهدف مقار للقوات الرديفة للجيش السوري.

RT