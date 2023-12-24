تركيا تبرر سبب قصفها لمواقع نفطية بريف القامشلي في سوريا

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الأحد، 24-12-2023 10:02 ص

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 29 هدفا وتحييد أعداد كبيرة من عناصر حزب العمال الكردستاني بغارات جوية على مواقع شمالي العراق وسوريا.

وذكر حساب الوزارة على منصة "إكس" أن "سلاح الجو التركي نفذ غارات جوية ضد أهداف إرهابية شمالي العراق وسوريا".

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وأوضح أن الغارات جاءت "بهدف القضاء على الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأهالي وقوات الأمن انطلاقا من شمال العراق وسوريا، ولضمان أمن الحدود، بما يتماشى مع حقوق الدفاع عن النفس المنبثقة عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".


وأضاف: تم تدمير 29 هدفا بينها مخابئ وملاجئ قياديين إرهابيين ومنشآت نفطية ومستودعات يستخدمها التنظيم الإرهابي والقضاء على ما لا يقل عن 25 مسلحا.


وقال وزير الدفاع يشار جولر: "مساء أمس السبت تم القضاء على 13 إرهابيا واليوم على 12 ووصل العدد الإجمالي للإرهابيين الذين قتلوا منذ بداية العام إلى 2156".

 

RT

 




 

 


 

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