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الأحد، 24-09-2023 02:55 م

تعرّف على أسعد وجهات السفر في العالم لعام 2023 - أسماء

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الوكيل الإخباري - نشر موقع الإحصائيات العالمي ( World of Statistics ) قائمة بأسعد وجهات السفر في مدن العالم لعام 2023.

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وجاء التصنيف وفقاً لمعدلات متوسط العمر المُتوقع في المدينة، وعدد ساعات سطوع أشعة الشمس، وساعات العمل الأسبوعية، وتكلفة المعيشة.


وتالياً المدن الأكثر سعادة لوجهات السفر:


لشبونة - البرتغال 
برشلونة - اسبانيا
أثينا - اليونان
روما - ايطاليا
سيدني - استراليا
مدريد - اسبانيا
تورنتو - كندا
سان خوسيه - الولايات المتحدة الأمريكية
إسطنبول - تركيا 
بانكوك - تايلاند
كانبور - الهند 
لاس فيغاس - الولايات المتحدة الأمريكية
برايتون - إنجلترا
طوكيو - اليابان 
فيينا - النمسا
باريس - فرنسا
ستوكهولم - السويد
فرانكفورت - ألمانيا 
كارديف -المملكة المتحدة
هلسنكي - فنلندا
دبلن - أيرلندا 
ممفيس - الولايات المتحدة الأمريكية
بروكسل - بلجيكا
أمستردام - هولندا 
أكسفورد -المملكة المتحدة
أوسلو - النرويج 
لندن - المملكة المتحدة
سيول - كوريا الجنوبية 
سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة الأمريكية
نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية

 




 

 


 

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