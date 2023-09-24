تعرّف على أسعد وجهات السفر في العالم لعام 2023 - أسماء

الوكيل الإخباري - نشر موقع الإحصائيات العالمي ( World of Statistics ) قائمة بأسعد وجهات السفر في مدن العالم لعام 2023.

اضافة اعلان



وجاء التصنيف وفقاً لمعدلات متوسط العمر المُتوقع في المدينة، وعدد ساعات سطوع أشعة الشمس، وساعات العمل الأسبوعية، وتكلفة المعيشة.



وتالياً المدن الأكثر سعادة لوجهات السفر:



لشبونة - البرتغال

برشلونة - اسبانيا

أثينا - اليونان

روما - ايطاليا

سيدني - استراليا

مدريد - اسبانيا

تورنتو - كندا

سان خوسيه - الولايات المتحدة الأمريكية

إسطنبول - تركيا

بانكوك - تايلاند

كانبور - الهند

لاس فيغاس - الولايات المتحدة الأمريكية

برايتون - إنجلترا

طوكيو - اليابان

فيينا - النمسا

باريس - فرنسا

ستوكهولم - السويد

فرانكفورت - ألمانيا

كارديف -المملكة المتحدة

هلسنكي - فنلندا

دبلن - أيرلندا

ممفيس - الولايات المتحدة الأمريكية

بروكسل - بلجيكا

أمستردام - هولندا

أكسفورد -المملكة المتحدة

أوسلو - النرويج

لندن - المملكة المتحدة

سيول - كوريا الجنوبية

سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة الأمريكية

نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية

