الإثنين 29-03-2021
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تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس - فيديو

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الإثنين، 29-03-2021 08:19 ص

السفينة استجاوبت لمناورات الشد

تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس - فيديو

تعويم
جانب من السفينة


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "إنتش كيب" لخدمات الشحن عبر حسابها على "تويتر"، أن سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن" التي علقت في قناة السويس أعيد تعويمها اليوم الاثنين ويجري تأمينها.

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وأظهر موقع تتبع حركة السفن العالمية VesselFinder استجابة السفينة  Ever Given الجانحة في قناة السويس لمناورات الشد.


ولأول مرة منذ جنوحها الثلاثاء الماضي، أظهر الموقع نجاح مناورات الشد التي شاركت فيها 10 قاطرات، ما أدى إلى استقامة السفينة في المجرى الملاحي.

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر شحن، أنه تمت إعادة تعويم السفينة الجانحة بشكل شبه كامل، وأن السفينة ستخضع لفحص أولي قبل إبحارها.


وفي وقت سابق فجر اليوم الاثنين، أعلنت هيئة قناة السويس، بدء مناورات الشد لتعويم السفينة الجانحة بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.

 


 




 

 


 

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