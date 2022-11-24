الخميس 24-11-2022
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الخميس، 24-11-2022 10:58 ص

تعيين زعيم المعارضة في ماليزيا أنور إبراهيم رئيسا للوزراء

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الوكيل الإخباري - أعلن قصر السلطان في ماليزيا أنه جرى اليوم الخميس تعيين زعيم المعارضة أنور إبراهيم رئيسا للوزراء، وأنه سيؤدي اليمين في الخامسة مساء (0900 بتوقيت جرينتش).

وأسفرت الانتخابات العامة التي جرت يوم السبت الماضي، عن برلمان معلق غير مسبوق، إذ لم يفز أي من التحالفين الرئيسيين، الذي يقود أحدهما أنور بينما يقود الآخر رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، بعدد كاف من المقاعد تؤهله لتشكيل حكومة.

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ويأتي تعيين أنور تتويجا لرحلة طويلة في عالم السياسة استمرت ثلاثة عقود، تقلب فيها من وريث واضح للزعيم المخضرم مهاتير محمد إلى سجين.


وحُرم الرجل البالغ من العمر 75 عاما مرارا من الوصول لرئاسة الوزراء رغم اقترابه من المنصب على مدار السنين، وسبق أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء في التسعينيات وكان رئيس الوزراء المرتقب في عام 2018.

 

البيان

 




 

 


 

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