السبت 13-11-2021
الوكيل الاخباري

مراكز إعطاء لقاح كورونا السبت 2021/11/13

حالة من عدم الاستقرار الجوي في ساعات المساء

السعودية تضيف خدمة إصدار تصاريح العمرة إلكترونيا

شركة الاستقبال بالجناح الأردني في اكسبو تنشر بيانا توضيحيا

حريق يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن طرق البحر الميت

وزارة الاشغال تحذر من الظروف الجوية السائدة وتنشر أرقام الطوارئ

عمان تتزين احتفاء باليوم الوطني للأردن في اكسبو دبي 2020-صور

حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت والأحد

الصفدي: الأمم المتحدة لم توجه اتهامات للأردن بشأن خرق الأسلحة في ليبيا

حجاوي : اللقاح لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا بل يحمي من أعراضه

السبت، 13-11-2021 07:16 ص

تفش جديد لأنفلونزا الطيور في اليابان

انف


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات اليابانية أمس عن اكتشاف بؤرة جديدة لتفشي انفلونزا الطيور في محافظة كاغوشيما الواقعة في جنوب غرب البلاد.

اضافة اعلان


وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن الاختبارات الجينية التي تم إجراؤها على العديد من الطيور النافقة في محافظة كاغوشيما، أظهرت وجود سلالة "H5" من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى.


وتعتزم السلطات اليابانية إعدام نحو 40 ألف طائر في مزرعة بمحافظة كاغوشيما، كما منعت نقل الدجاج والبيض داخل منطقة قطرها ثلاثة كيلومترات حول المزرعة، حيث تم العثور على بؤر للمرض.


ويعد هذا ثاني تفشي لفيروس أنفلونزا الطيور في اليابان خلال هذا الموسم، حيث تم اكتشاف الفيروس في وقت سابق في محافظة أكيتا، وبذلك سيصل مجموع الطيور التي ستتخلص منها السلطات اليابانية إلى 143 ألفا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مسافرين

السلطات الفيدرالية الأمريكية تغرم مسافرين بحوالي ربع مليون دولار

مجلس أمن الدولي

الأمم المتحدة تجدد مهمتها في إفريقيا الوسطى

1-1452439

السعودية تضيف خدمة إصدار تصاريح العمرة إلكترونيا

2019_10_3_20_30_2_262

الصحة العالمية: مرضى السكري في ارتفاع وملايين لا يحصلون على الأنسولين

22-01-2020-05-08-36

السعودية تُحبط تهريب مخدرات قادمة من الأردن

618d68884c59b7361921b492

قائد الجيش السوداني يعين مجلس سيادة جديدا

أخبار متعلقة
طيور

اليابان تعلن عن أول ظهور لإنفلونزا الطيور هذا الموسم