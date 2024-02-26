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الإثنين، 26-02-2024 03:26 م

خبير أمريكي: روسيا تحارب الغرب بمهارة

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الوكيل الإخباري - قال مستشار البنتاغون السابق العقيد دوغلاس ماكغريغور، على شبكة التواصل الاجتماعي X، إن روسيا تحارب الغرب بمهارة فائقة.

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وأضاف: "وبينما نحاول إلحاق الضرر بروسيا من خلال العقوبات، فإنهم يشنون حربا مالية بمهارة ضد الغرب".

وأشار الخبير الأمريكي إلى أنه تم تصميم مجموعة بريكس خصيصا، للتخلص من هيمنة الولايات المتحدة.


وقال: "لقد تم تصميم مفهوم بريكس بالكامل لإخراج كل من يريد الخروج من تحت هيمنة الولايات المتحدة، ويوجد الآن عدد كبير من الأشخاص يوافقون على هذا النهج".


يوم الجمعة الماضي، أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض عقوبات جديدة على روسيا.


وبشكل إجمالي، باتت العقوبات الأمريكية تشمل حوالي 500 فرد ومؤسسة بما في ذلك من دول ثالثة.

 

RT

 




 

 


 

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