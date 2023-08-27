الأحد 27-08-2023
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الأحد، 27-08-2023 09:19 م

التعاون الإسلامي تدعو لمساعدة الروهينجا

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الوكيل الاخباري - أكدت منظمة التعاون الإسلامي التزامها بالسعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبها جيش ميانمار ضد مسلمي الروهينجا، وخاصة في محكمة العدل الدولية.

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ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، في بيان أصدرته، اليوم الأحد، دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تجديد التزامه بالجهود الرامية إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين الروهينجا إلى وطنهم في ميانمار.


وطالبت المجتمع الدولي بمضاعفة الجهود لتوفير المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لشعب الروهينجا النازحين في مخيمات اللاجئين في ضوء الانخفاض الكبير في التمويل الذي أدّى إلى خفض المساعدات الغذائية.

 




 

 


 

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