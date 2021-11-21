الأحد 21-11-2021
الوكيل الاخباري

الأشغال تتعامل مع 142 بلاغا خلال المنخفض الجوي الحالي

نقيب الاطباء : علينا دراسة العودة للتعليم عن بعد

الطفيلة: إجراءات وجولات رقابية للحد من وباء كورونا

مصدر يوضح حول قرارات مجلس الوزراء بشأن الاجراءات التشديدية

الصحة : الالتزام بإجراءات الوقاية يحول دون الاغلاقات وتطبيق اي قرارات جديدة

طعن شاب عشريني على يد عامل وافد في اربد

ارتفاع على نسبة فحوصات كورونا الإيجابية اليوم

صندوق استثمار الضمان ينظم الملتقى الرابع للحوكمة المؤسسية

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

انطلاق فعاليات التمرين الأردني المصري المشترك العقبة/6

الأحد، 21-11-2021 03:44 م

توصيات باعتماد العربية لغة للتدريس بدل الفرنسية في موريتانيا

19_2021-637711491842076733-207


الوكيل الإخباري-أوصت اللجنة الفنية المشرفة على الأيام التشاورية حول إصلاح النظام التعليمي في موريتانيا باعتماد اللغة العربية كلغة موحدة لتدريس المواد العلمية في التعليم الأساسي والثانوي.

اضافة اعلان

وجاءت هذه التوصية ضمن التقرير الختامي للأيام التشاورية التي انطلقت بداية الأسبوع واختتمت يوم السبت، لتكون اللغة العربية بديلة للفرنسية المعتمدة منذ 1999 لتدريس المواد العلمية الأساسية.


وفي ختام جلسات التشاور الوطني حول إصلاح النظام التعليمي، قال محمد ماء العينين ولد أييه، وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا، إن المشاركين خلصوا إلى صياغة "وثيقة ترسم ملامح المدرسة التي يجد فيها كل موريتاني ذاته وبينوا معالم الطريق التي يمكن اتباعها لتجسيد هذه المدرسة على أرض الواقع".


وأضاف الوزير أنه تم الإجماع على اختيار لغات التدريس واللغات المدرّسة "بما يعزز مكانة اللغة العربية ويضمن للغات الوطنية الأخرى (البولارية والسوننكية والولفية) المكانة المناسبة ويرشّد اختيار لغات الانفتاح ويرفع من مستوى تدريسها".

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10df60a4-9550-421f-88f8-75a5e63469d9_16x9_1200x676

تجمع المهنيين السودانيين يرفض الاتفاق بين البرهان وحمدوك ويصفه بالـخيانة

619a4f12423604626f5fbe02

اختطاف ثمانية مواطنين صينيين في الكونغو الديمقراطية

f6f8fffb3a8edc07ddaaf17db75f452d

اختراق المنظومة الإلكترونية لمطار مهر آباد وسط طهران

480

السودان.. حمدوك يعود لرئاسة الحكومة بموجب اتفاق سياسي مع البرهان

image (1)

بولندا : أزمة الحدود محاولة لزعزعة استقرار أوروبا منذ الحرب الباردة

619a37054c59b77965181e96

تسريب وثيقة سياسية سودانية من المتوقع توقيعها اليوم لإنهاء الأزمة