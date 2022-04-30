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السبت، 30-04-2022 01:46 م

توصية أمريكية بحظر سجائر المنثول

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الوكيل الإخباري-أصدرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، مقترحاً طال انتظاره بحظر سجائر المنثول وذات النكهات، وذلك في انتصار كبير لمناصري عدم التدخين، لكن المقترح قد يواجه معارضة شديدة من شركات التبغ الكبرى.

ولا يزال المقترح التاريخي لحكومة الرئيس جو بايدن، الذي يأتي بعد عام من إعلان الإدارة للخطة، بحاجة إلى اللمسات الأخيرة ويمكن أن يستغرق سنوات لتنفيذه.
وعلى مدى عقود كانت سجائر المنثول محل انتقاد الجماعات المناهضة للتدخين التي قالت إنها تسهم في زيادة الأعباء الصحية على مجتمعات السود وتؤدي دوراً في إغواء الشبان بالتدخين.

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وتمثل سجائر المنثول، المحظورة في كثير من الولايات بما فيها كاليفورنيا وماساتشوستس، أكثر من ثلث إجمالي الحصة السوقية للصناعة في الولايات المتحدة حتى مع انخفاض معدلات التدخين بشكل عام في أنحاء البلاد.


وقال ديرك جونسون، رئيس الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، في بيان: "اليوم هو انتصار كبير للإنصاف والعدالة ومخاوف الصحة العالمية".


وقالت الإدارة إن كان هناك أكثر من 18.5 مليون مدخن لسجائر المنثول تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر بالبلاد في عام 2019، مع معدلات استخدام مرتفعة بشكل خاص بين الشبان ومتوسطي العمر والأمريكيين من أصل أفريقي وجماعات وعرقية أخرى.


وقالت الإدارة إن دراسات قدرت تراجع التدخين 15 في المئة خلال 40 عاماً إذا ما حُظرت سجائر المنثول.


ويمكن لعامة الناس إرسال تعليقاتهم في الفترة من الخامس من مايو إلى الخامس من يوليو، وستقرر الإدارة إذا كانت ستصدر قراراً نهائياً بعد مراجعة ما يصلها من آراء.

 

البيان

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