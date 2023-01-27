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الجمعة، 27-01-2023 02:26 م

توقف بث قناة BBC عربي عبر الأثير

بي


الوكيل الاخباري -  تتوقف اليوم الجمعة، إذاعة "بي بي سي عربي" عن البث عبر الأثير، بعد خدمة إعلامية استمرت لنحو 85 عاما، وفقا لما أعلنته هيئة الإذاعة البريطانية.

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وكشفت "بي بي سي" عن قرارها بالاستناد إلى شعار "الزمن يتغير ولكن لا يتوقف"، والبدء بخطط لتسريع وتيرة تحول خدماتها صوب المحتوى الرقمي وزيادة التأثير الجماهيري حول العالم، في ظل مساعي حثيثة من أجل توفير النفقات.


وأشارت إلى أن محتوى الإذاعة سيبقى متاحا عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ومنصات "بي بي سي" للتواصل الاجتماعي وأبرزها فيسبوك و(تويتر) و (انستغرام).


بترا


 




 

 


 

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