تونس: 7 ملايين ناخب يتوجهون لمكاتب الاقتراع لاختيار نصف أعضاء البرلمان

الوكيل الاخباري- تفتح صباح اليوم الأحد، صناديق الاقتراع أبوابها أمام حوالي 7ملايين ناخب للتصويت في الدور الثاني للانتخابات التشريعية (البرلمانية).

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ووفقا لهيئة الانتخابات، يتنافس في هذا الدور 262 مترشحا من بينهم 34 امرأة على 131 مقعدا في البرلمان الجديد، وكانت الدورة الأولى للانتخابات جرت في 17 كانون الأول والتي شارك فيها حوالي 11.22 بالمئة.



وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني في شباط المقبل على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 4 آذار المقبل، تمهيدا لدعوة المجلس الجديد إلى الانعقاد ومباشرة أعماله.

بترا