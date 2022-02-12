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السبت، 12-02-2022 07:14 ص

ثوران بركان إتنا في إيطاليا - فيديو

بركان


الوكيل الإخباري - أعلن المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين (INGV) عن ثوران بركان آخر بجبل "إتنا" في صقلية أمس الجمعة.

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وقال المعهد في بيان له إن "الانفجار حدث في فوهة البركان الجنوبية الشرقية على ارتفاع حوالي 2900 متر، مما أدى إلى إلقاء الرماد والدخان في السماء على ارتفاع 8 كيلومترات".


وأضاف: "تشكلت 3 تيارات من مادة الحمم البركانية من فوهة البركان، حيث ذهب الأولان على بعد بضع مئات من الأمتار باتجاه (Valle del Bove)، أما الثالث فاتجه جنوبا لمسافة بضع مئات من الأمتار".


وتابع: "يمكن رؤية تكوين عدة تدفقات بسبب التساقط الغزير للمواد البركانية، بالإضافة إلى ذلك، نرى كيف يبدو أن النشاط قد توقف تقريبًا، ثم يستأنف بسلسلة من الانفجارات القوية".


و"إتنا" هو أعلى بركان نشط في أوروبا ففي يونيو عام 2013 تم إدراجه كموقع للتراث العالمي لليونسكو، أما في مارس عام 2017، فقد أصيب 10 أشخاص خلال ثوران بركاني آخر في صقلية، وغالبا ما تؤدي ثورات "إتنا" البركانية إلى الحاجة إلى إغلاق المجال الجوي في منطقة البركان.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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