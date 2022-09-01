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الخميس، 01-09-2022 03:32 م

جونسون يعلن تخصيص أموال حكومية لبناء مفاعل نووي جديد

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الوكيل الاخباري- أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيخصص 700 مليون جنيه إسترليني من الأموال الحكومية لمفاعل نووي جديد بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني في Sizewell C في سوفولك.

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وفي خطابه الأخير حول السياسة كرئيس للوزراء، وجه جونسون رسالة إلى خليفته الذي سيتولى منصبه كرئيس للوزراء يوم الثلاثاء المقبل، قائلا: "انطلقوا بقوة في مجال الطاقة النووية"، ملقيا  باللوم على "قصر نظر" الإدارات السابقة لفشلها في توصيل الطاقة النووية التي كان من الممكن أن تبقي فواتير الطاقة منخفضة هذا الشتاء.


واتهم سلفيه في حزب العمال توني بلير وغوردون براون بـ"عدم القيام بأي شيء لتطوير الصناعة النووية لهذا البلد"، مضيفا: "قالوا إن ذلك ليس منطقيا من الناحية الاقتصادية.. شكرا جزيلا، توني. شكرا جزيلا، غوردون. قولوا ذلك للشركات والصناعات البريطانية التي تفتقر بشدة إلى طاقة موثوقة ومعقولة التكلفة ".

 



 




 

 


 

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