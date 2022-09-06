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الثلاثاء، 06-09-2022 01:29 م

جونسون يغادر مقر رئاسة الحكومة البريطانية

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الوكيل الاخباري- غادر رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته، بوريس جونسون، مقر رئاسة الحكومة في لندن للمرة الأخيرة.

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وقالت هيئة (بي بي سي) اليوم الثلاثاء، إن جونسون دعا في خطابه أعضاء حزب المحافظين إلى دعم خليفته ليز تراس التي ستكون ثالث امرأة تتولى رئاسة الحكومة البريطانية.


وسرد جونسون في خطابه الأخير ما وصفه بإنجازاته والتي ضمت توفير لقاحات كورونا والتوصل إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.


وأشارت الهيئة إلى أنه وبعد خطاب وداعي، غادر جونسون لندن متجها إلى اسكتلندا حيث سيقدم استقالته للملكة إليزابيث، وسيتم بعد ذلك تعيين تراس رئيسة للوزراء لتبدأ في تشكيل الحكومة.

 

بترا

 




 

 


 

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