جيش كوريا الجنوبية يعزز حالة الطوارئ بعد إطلاق نار قرب الحدود الشمالية

الوكيل الاخباري- أفاد الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، بأن أحد جنوده أطلق النيران من مدفع رشاش عن طريق الخطأ، خلال التدريبات بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية.

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وأوضح الجيش الكوري الجنوبي في بيانه، أن الجندي أطلق 4 رصاصات بالذخيرة الحية، من مدفع رشاش خلال التدريبات على طول الحدود بين الكوريتين، شرق إقليم "كانغ وون" الساعة 6:27 مساء أمس السبت.



وأضاف البيان، أن جميع الطلقات سقطت في الجانب الكوري الجنوبي من خط ترسيم الحدود العسكرية بين الجارتين الشمالية والجنوبية، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار.



وفور وقوع الحادث، قام الجيش الكوري الجنوبي، بإبلاغ كوريا الشمالية بأن إطلاق النار لم يكن متعمدا، وعزز حالة الاستعداد للطوارئ.



وصرح مسؤول في الوحدة العسكرية الكورية الجنوبية، بأنه لم يصدر أي رد فعل من جانب كوريا الشمالية، وبأنه يتم التحقيق في ملابسات الحادث.





روسيا اليوم