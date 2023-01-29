الأحد 29-01-2023
الوكيل الاخباري

حزن بعد وفاة رقيب دفاع مدني الشاب أبو دلبوح بحادث

مصرع 10 أطفال بغرق قارب في باكستان

العسعس: 41 مليون دينار كلفة تحمل الحكومة لرواتب المتقاعدين العسكريين الذين لم يكملوا سن 45 عاما

جيش كوريا الجنوبية يعزز حالة الطوارئ بعد إطلاق نار قرب الحدود الشمالية

الأمن العام: إعلان التجنيد الذي يجري تداوله غير صحيح

تحذير أمني لملايين المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي

ترقب عالمي لقرار الفيدرالي الأميركي حول أسعار الفائدة

وزير المالية: مستحقات الضمان الاجتماعي على سلم أولويات الحكومة

بيان صادر عن وزارة الزراعة حول ما يتم تداوله عن انتشار الحمى القلاعية

السفارة الروسية بطهران تعلق على أنباء الانفجارات في إيران

الأحد، 29-01-2023 12:58 م

جيش كوريا الجنوبية يعزز حالة الطوارئ بعد إطلاق نار قرب الحدود الشمالية

63d621b84c59b75f511527f2


الوكيل الاخباري- أفاد الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، بأن أحد جنوده أطلق النيران من مدفع رشاش عن طريق الخطأ، خلال التدريبات بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية.

اضافة اعلان

 

وأوضح الجيش الكوري الجنوبي في بيانه، أن الجندي أطلق 4 رصاصات بالذخيرة الحية، من مدفع رشاش خلال التدريبات على طول الحدود بين الكوريتين، شرق إقليم "كانغ وون" الساعة 6:27 مساء أمس السبت.


وأضاف البيان، أن جميع الطلقات سقطت في الجانب الكوري الجنوبي من خط ترسيم الحدود العسكرية بين الجارتين الشمالية والجنوبية، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار.


وفور وقوع الحادث، قام الجيش الكوري الجنوبي، بإبلاغ كوريا الشمالية بأن إطلاق النار لم يكن متعمدا، وعزز حالة الاستعداد للطوارئ.


 وصرح مسؤول في الوحدة العسكرية الكورية الجنوبية، بأنه لم يصدر أي رد فعل من جانب كوريا الشمالية، وبأنه يتم التحقيق في ملابسات الحادث.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-01-29T133418.422

مصرع 10 أطفال في غرق قارب بباكستان

63d641924236043ef649ec53

مصرع 10 أطفال بغرق قارب في باكستان

83e2692a0ff0d8f30004b570b3379e62fa031f52

باكستان.. قوات الأمن تضبط شبكة انتحاريين

63d630584c59b768a129ee13

السفارة الروسية بطهران تعلق على أنباء الانفجارات في إيران

Doc-P-684650-638105738019448491

3 قتلى و800 جريح بزلزال في إيران

63d61cc542360423197ef365 (1)

تظاهرات في شوارع نيويورك احتجاجا على مقتل تاير نيكولز

أخبار متعلقة
63afb0624c59b74a81621ccd

سيئول: كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية تجاه البحر الشرقي