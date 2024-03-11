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الإثنين، 11-03-2024 08:21 ص

حادث مروع في مصر يُودي بحياة فتاة ويصيب 7 آخرين

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الوكيل الإخباري- لقيت فتاة مصرية مصرعها وأصيب 7 آخرون بجراح مختلفة في حادث انقلاب حافلة صغيرة بالطريق الصحراوي الغربي بين محافظة بني سويف والمنيا بمصر .

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب حافلة صغيرة بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين مغاغة في المسافة بين محافظتي بني سويف والمنيا، نتج عنه مصرع فتاة وإصابة 7 أشخاص.

وتم التوجه بسرعة لموقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع الفتاة نجلاء محمد ياسين (20 عاما) تقيم بمركز مطاي.

وذكر موقع "القاهرة 24" أن الفتاة لفظت أنفاسها الأخيرة خلال محاولة إسعافها في قسم الاستقبال، مشيرا إلى أنه جرى إيداع جثتها داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح بالدفن وتسليم الجثة إلى ذويها.

وأوضح الموقع المصري أنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق بالحادث.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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