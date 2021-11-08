حبات البَرَد تكسو محافظة سعودية -فيديو

الوكيل الإخباري-نشرت وسائل إعلام سعودية صورا وثقت اكتساء محافظة النماص شمال منطقة عسير السعودية باللون الأبيض، عقب هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد وهبوط حرارة الجو إلى 4 درجات مئوية.

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ودفعت الحالة الجوية السكان والزوار إلى الخروج للاستمتاع بالمشاهد الجميلة لكثافة البرد الذي غطى أرجاء من المحافظة ودفع بمحبي وعشاق الأمطار إلى التوافد على المكان لرصد تلك الحالة.







الأحد ٢ ربيع الآخر لعام ١٤٤٣ الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢١

عبر طقس النماص وتنومة برد كثيف قبل مغرب اليوم على محافظة النماصالأحد ٢ ربيع الآخر لعام ١٤٤٣ الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢١عبر طقس النماص وتنومة pic.twitter.com/nr3utEZCtL November 7, 2021

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن الجهات المختصة تعمل على الانتشار بامتداد الطرقات لتحذير قائدي المركبات ومباشرة أي حالات طارئة.



يذكر أن النماص وعموم المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة كانت قد تعرضت عصر الأحد لأحوال جوية غير مستقرة أدت لتكاثف السحب وتساقط الأمطار والبرد الكثيف.



روسيا اليوم