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الأحد، 09-07-2023 09:54 ص

روسيا.. حرائق ضخمة في غابات مقاطعة ماغادان

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الروسية تسجيل ما لا يقل عن 102 حريق خلال يوم واحد في غابات مقاطعة ماغادان شمال شرقي البلاد، على مساحة 135 ألف هكتار من غابات "التايغا" الشمالية.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 102 حريق طبيعي خلال يوم واحد غطت مساحة تبلغ 148,711 هكتارا، مشيرة إلى أنه تم إخماد 18 حريق منها على مساحة 13,762 هكتارا، فيما لا يزال هنالك 84 حريقا نشطا على مساحة تشكل أكثر من 134هكتارا، ويتم إخمادها بمشاركة أكثر من 600 رجل إطفاء.

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وأشار البيان إلى عمل أكثر من 386 شخصا على إخماد الحرائق في المقاطعة ضمن خطة تدريب إقليمية، ويضم فريق العمل الإقليمي رجال إطفاء من مقاطعة إيركوتسك، ومقاطعة زابايكال، وبريمورسكي كراي، وجمهورية تيفا، والمقاطعة العبرية ذاتية الحكم في الشرق الأقصى الروسي، إضافة إلى الطائرات والمعدات الخاصة بإخماد الحرائق.


ولفتت الوزارة إلى أنه في الوقت الراهن تتم مراقبة حريقين على أراضي محمية "ماغادانسكي" الطبيعية، مؤكدة عدم وجود أي تهديد للمناطق المأهولة والمواقع الاقتصادية.


وأعلنت حالة الطوارئ في مقاطعة ماغادان في وقت سابق، جراء الحرائق في الغابات ومنع سكان المقاطعة من التوجه نحو الغابات، ويعمل حاليا على إخماد الحرائق طائرتان من طراز Be-200 وأكثر من 600 رجل إطفاء.

 

RT

 




 

 


 

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