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الخميس، 09-02-2023 04:07 م

حرس الحدود البيلاروسي يعلن إسقاط مسيرة أوكرانية

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الوكيل الإخباري- اعترض حرس الحدود في بيلاروس طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من حدود البلاد في منطقة ستولين.

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أفادت بذلك لجنة حدود الدولة في بيلاروس، حيث جاء في تقرير نشرته اللجنة أن "حرس الحدود البيلاروسيين عثروا على طائرة مسيرة متجهة من الجانب الأوكراني إلى الجزء الخلفي من الأراضي البيلاروسية. ومنعت فرقة الحدود باستخدام مدفع إلكتروني تحليق الطائرة الأوكرانية".

وقد تم تجهيز المروحية المسيرة الأوكرانية بكاميرا فيديو تؤكد محتويات بطاقة الذاكرة بها أنها انطلقت من الأراضي الأوكرانية واستخدمت في إجراء استطلاع وتصوير تقنيات حماية الحدود على الأراضي البيلاروسية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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