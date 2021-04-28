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الأربعاء، 28-04-2021 08:59 ص

حريق ضخم في أكبر سوق بمدينة مشهد الإيرانية

حريق


الوكيل الإخباري -اندلع حريق ضخم، ليل الثلاثاء، في أكبر سوق بمدينة مشهد الإيرانية.

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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "أرنا"، اندلع حريق في سوق الفاكهة المجففة والمواد الغذائية بمنطقة "المصلى" بالمدينة ليلة الثلاثاء، وفقا لمدير العلاقات العامة في إدارة مطافئ المدينة، رضا حيدري.


وأضاف حيدري "الحريق التهم عدة محال تجارية ويقوم رجال الإطفاء بإخماده الآن".


وتابع، "سيتم الإعلان عن معلومات إضافية لاحقا".


وأكدت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية، أن 100 من رجال الإطفاء إلى جانب 28 عربة دعم إطفاء يشاركون في إخماد الحريق.


وأشارت إلى أن التحقيق الأولي كشف عن اشتعال النيران في عدد من المحلات التجارية في الجزء الأوسط من السوق احتجزها رجال الإطفاء ومنعوا الحريق من الانتشار إلى أماكن أخرى.


ويعد سوق المصلى أكبر وأهم سوق لتوزيع وبيع المواد الغذائية والفواكه المجففة في شرق البلاد ومدينة مشهد، وهو مجمع المواد الغذائية والفواكه المجففة الضخم في مشهد، وفيه جميع أنواع المواد الغذائية والفواكه المجففة، بالإضافة إلى بيع المنظفات.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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