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الثلاثاء، 19-12-2023 07:03 ص

حزب الله يحذر اسرائيل: أي مس بالمدنيين من قبلكم سيقابل بالمثل

لا


الوكيل الاخباري - أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء أمس الاثنين، إطلاق صواريخ نحو كريات شمونة، ردا على استهداف إسرائيل مراسم تشييع أحد مقاتليه في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

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وشدد "حزب الله"، في بيان له، على أن "أي مس بالمدنيين من قبل العدو سيقابل بالمثل"، وذلك حسب قناة "المنار" التابعة للحزب.


وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا مستمرًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إثر عملية طوفان الأقصى.


 




 

 


 

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وسائل إعلام: كاميرون يزور الشرق الأوسط