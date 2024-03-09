حزب الله يقصف موقع "البغدادي" الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا موقع البغدادي الحدودي شمال شرق إسرائيل بصاروخ بركان وحققوا إصابات مباشرة.

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ونقلت القناة 13 الإسرائيلية في وقت سابق ان رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، أوعز بإعداد خطط لعملية برية ممكنة في لبنان واستخلاص الدروس من حرب غزة.وأضافت القناة أن هاليفي كلف الجنرال تشيكو تامير معد خطط العملية البرية في قطاع غزة، بالتخطيط لعملية برية جديدة في لبنان.وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى .