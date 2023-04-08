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السبت، 08-04-2023 03:38 ص

حكومة تشاد تمهل السفير الألماني 48 ساعة لمغادرة البلاد

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الوكيل الإخباري - أمهلت حكومة تشاد السفير الألماني في نجامينا، يان كريستيان غوردون كريكيه، 48 ساعة لمغادرة البلاد.

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وجاء في بيان للحكومة التشادية، أن السفير أبدى "عدم الاحترام للأعراف الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا".

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن السفير الألماني انتقد في أكثر من مناسبة سير العملية الانتقالية في البلاد، التي تم إعلانها في أعقاب وفاة الرئيس السابق إدريس دبي متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم للمتمردين بشمال البلاد في أبريل عام 2021.


وتجدر الإشارة إلى أنه بعد وفاة إدريس دبي، تم تشكيل مجلس عسكري حكم البلاد حتى أكتوبر 2022، حيث تولى محمد إدريس دبي، نجل الرئيس الراحل، مهام الرئيس المؤقت للدولة.

 

RT

 




 

 


 

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