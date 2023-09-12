خبير أوكراني: ازدياد حالات فرار الجنود الأوكرانيين من خط المواجهة

الوكيل الاخباري- أعلن أوليغ سيسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أن عدد حالات فرار الأوكرانيين الذين تم إرسالهم إلى خط المواجهة بالقوة، ازداد كثيرا.

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وكتب سوسكين في صفحته على "يوتيوب": "بدأت مجموعات من الجنود في الجبهة بالاستسلام.. وعدد هذه الحالات يزداد باستمرار، ويكذبون أن ذلك لا يحدث، إنه يحدث في حقيقة الأمر. لماذا؟.. لأنه تم إرسالهم للموت بالقوة".



وأضاف أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر فادحة أثناء الهجوم المضاد. ونتيجة لذلك، تفتقر القوات الأوكرانية إلى القوة البشرية، في حين بدأ الرجال يرفضون الذهاب طوعا إلى الحرب.



وأوضح: "لا يمكنهم بالفعل تجنيد مجندين جدد. يمسكونهم ويرسلونهم بالقوة. والقيام بما يعمله زيلينسكي في القرن الحادي والعشرين هو جريمة وانتهاك للدستور بالتأكيد".