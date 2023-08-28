زاخاروفا تعلق على تصريحات الرئيسة الهنغارية حول دعوتها زيلينسكي للإنخراط في مفاوضات مع روسيا

الوكيل الاخباري-

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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات الرئيسة الهنغارية، كاتالينا نوفاك، حول دعوتها لنظيرها الأوكراني بالدخول في مفاوضات مع روسيا.وكتبت زاخاروفا عبر "تلغرام": "ربما الرئيسة الهنغارية، كاتالينا نوفاك، لا تعلم بأن زيلينسكي حظر على نفسه وعلى المستوى التشريعي الجلوس إلى طاولة المفاوضات جنبا إلى جنب مع روسيا، ويبدوا أنه اتخذ قرار النوم وأخذ قسط من الراحة على الفور".جاء ذلك عقب تصريح نوفاك، بأنها أبلغت نظيرها الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بانعدام الحلول العسكرية للأزمة الأوكرانية، وحثته على الدخول في مفاوضات مع روسيا.