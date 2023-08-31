الخميس 31-08-2023
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الخميس، 31-08-2023 10:04 ص

صور- أول تعليق من مصر على فيلا زيلينسكي في الجونة

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الوكيل الإخباري- أصدرت مدينة الجونة المصرية بيانًا حول تداول أنباء حول امتلاك عائلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فيلا كبيرة في المدينة.

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وقال البيان: "رغم الحرص على حماية بيانات العملاء وعدم الكشف عن أي معلومات أو تفاصيل تخصهم، إلا أنه بعد مراجعة كافة السجلات، نؤكد أنه لا يوجد أي سجل يشير إلى أن زيلينسكي أو أي من أفراد عائلته يمتلكون أي ممتلكات في مدينة الجونة".


وتابع البيان: "الأخبار التي تم تداولها على شبكة الإنترنت تضمنت صورة لفيلا مملوكة حاليًا لعائلة مصرية"، موضحًا: "فيما يتعلق بصور العقد الذي قام البعض بنشره، فإن مدينة الجونة تشدد أيضًا على أنه لا صحة لهذه الصور، وأن نموذج عقود الشركة لا يمت لهذا الشكل بأي صلة".


وزاد: "رغم أن لدى المدينة العديد من المشاهير الذين يقومون بشراء العقارات عن طريق الشركات، إلا أن المدينة تصر على معرفة المالك النهائي للعقار، وهو ما يجعل المدينة تشدد مجددًا على أن ما يتم تداوله على الإنترنت فيما يخص هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق".


وكان الصحفي الاستقصائي المصري محمد العلوي قد كشف مواد حصرية قال إنها تتعلق بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. ووفقًا للوثائق، فقد استحوذت عائلة زيلينسكي على فيلا فاخرة في الجونة بمصر.


ووفقًا للتحقيق، فإن أولغا كياشكو، التي يتطابق اسمها مع اسم حماة زيلينسكي "تمتلك عقارًا لكبار الشخصيات بقيمة 5 ملايين دولار في مدينة الجونة المصرية، بأموال المساعدات التي يدفعها الغرب لأوكرانيا مقابل الحرب ضد روسيا".





روسيا اليوم


 




 

 


 

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