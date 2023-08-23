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الأربعاء، 23-08-2023 05:06 م

زيلينسكي: أوكرانيا ستقبل طائرات "إف-18" من فنلندا إن قدمتها لنا

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الوكيل الاخباري- قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لقبول طائرات "إف-18" من فنلندا إن استغنت عنها هلسنكي.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو في كييف، أن أولوية أوكرانيا هي طائرات "إف-16"، إلا أنها "مستعدة لاستقبال طائرات "إف-18" التي قررت هلسنكي سحبها من الخدمة.

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وأشار زيلينسكي، ردا على سؤال ما إذا كانت أوكرانيا مستعدة لقبول مقاتلات "إف-18" إذا قامت فنلندا بسحبها من الخدمة، إلى أن أوكرانيا "تأخذ كل ما يقدمونه لها"، وتابع: "نحن مستعدون لتعلم كل ما يطفو ويطير، وإذا كانت فنلندا ليست بحاجة إلى طائرات (إف-18) سنكون سعداء بذلك، لكن هل يمكنك مساعدتنا في هذا؟ سنكون ممتنين".

وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض قد قال، يوم الجمعة الماضي، إن الولايات المتحدة قررت الموافقة على نقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا. ووفقا له، فإن سلطات كييف ستستقبل هذه الطائرات من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياري القوات المسلحة الأوكرانية.

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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