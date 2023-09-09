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السبت، 09-09-2023 10:55 م

البرازيل: من غير الملائم بحث الأزمة الأوكرانية في إطار مجموعة العشرين

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الوكيل الاخباري- اعتبر الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، أنه من غير الملائم بحث الوضع الحالي في أوكرانيا في إطار مجموعة العشرين.

وقال لولا دا سيلفا "تم إنشاء مجموعة العشرين بسبب أزمة 2008 لبحث القضايا الاقتصادية ومؤسسات بريتون وودز والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لذلك نعتقد أن الهند ليست ساحة مثالية لبحث هذه الحرب". كما نقلت شبكة CNN البرازيلية.

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واعتبر أن ذلك يتطلب، من وجهة نظره، مشاركة مؤسسات الأمم المتحدة.

وأضاف: "تبدأ الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر. ويجب بحث قضايا الحرب والسلام هناك. هناك حيث يجب أن يجلس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وراء طاولة المفاوضات".

 




 

 


 

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