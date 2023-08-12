السبت 12-08-2023
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السبت، 12-08-2023 08:21 م

خبير استخباراتي أمريكي يتوقع اقتراب "سقوط" أوديسا

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الوكيل الإخباري- أكد محلل الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق لاري جونسون أن سلطات كييف قد تفقد سيطرتها على أوديسا لعدم قدرة قواتها على مواصلة العمليات العسكرية على جميع الجبهات.

وقال جونسون عبر "يوتيوب": "أعتقد أنه في كل يوم تقل فرص استمرار سيطرة أوكرانيا على أوديسا بشكل كبير"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القوات الروسية شنّت بالفعل هجوما في اتجاه خاركوف.

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وأضاف أن القوات الروسية تتقدم عدة كيلومترات في اليوم الواحد، وبحسب رأيه يُمكنهم أن يحرّروا كوبيانسك قريبا.

وخلص جونسون إلى أن الأوكرانيين، من ناحية أخرى، يعانون جرّاء الخسائر الفادحة في صفوف أفرادهم وأن احتياطياتهم لا تسمح لهم بتدريب وتجهيز جنود جدد.

 




 

 


 

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