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الثلاثاء، 25-07-2023 09:39 ص

وزير الدفاع الأوكراني يهدد بمواصلة الهجمات على جسر القرم

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الوكيل الإخباري- هدد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف باستمرار ضرب جسر القرم، رغم أنه جسر مدني لا يستخدم في إمدادات القوات الروسية.

جاء ذلك في حديث ريزنيكوف لقناة CNN الأمريكية، حيث قال: "إنه تكتيك عادي لتدمير الخطوط اللوجستية لعدوك من أجل حرمانه من فرصة الحصول على المزيد من الذخيرة والوقود والطعام وما إلى ذلك. لهذا السبب سنستخدم هذا التكتيك".

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وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد وصف، خلال منتدى أمن معهد آسبن، جسر القرم بأنه هدف "يجب تحييده".

وكانت طائرتان أوكرانيتان مسيرتان قد شنتا هجوما إرهابيا على جسر القرم، أسفر عن مقتل شخصين بالغين وإصابة طفل، وإلحاق ضرر بالطريق، فيما ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللوم على كييف في الهجوم، مشددا على أن هذه جريمة لا طائل من ورائها من وجهة النظر العسكرية، لأن جسر القرم "لم يعد يستخدم للنقل العسكري منذ فترة طويلة"، وأكد أن روسيا سترد بالشكل المناسب، حيث يستمر القصف الروسي لمواقع حيوية في عموم أوكرانيا منذ الاعتداء الأخير على جسر القرم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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