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الإثنين، 22-04-2024 03:19 م

خبير مياه مصري: مخزون سد النهضة ثابت عند 35 مليار م3

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الوكيل الإخباري- قال الخبير المصري في قضايا المياه عباس شراقي، إن إجمالي التخزين في سد النهضة خلال السنوات الأربع الماضية بلغ 41 مليار م3.

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وذكر شراقي أن "إثيوبيا فتحت بوابتي التصريف في 31 أكتوبر، 8 نوفمبر 2023، بتصريف يومي حوالي 70 مليون م3، وتم تجفيف الممر الأوسط في منتصف نوفمبر 2023 للبدء في الأعمال الهندسية لتعلية الممر الأوسط استعدادا للتخزين الخامس في الصيف القادم".


وأفاد بأنه "تم غلق بوابتي التصريف في 27 يناير 2024، وأصبح المصدر الوحيد لمرور المياه هو تشغيل التوربينين المنخفضين رقمي 9 و10 الذين انتظما نسبيا في التشغيل عن أي فترة سابقة بتصريف يومي حوالي 20 مليون م3/يوم، ويقدر ما تم امراره من مخزون بحيرة سد النهضة منذ فتح إحدى بوابتي التصريف في 31 أكتوبر 2023 حوالي 6 مليار م3 ليصبح إجمالي المخزون حاليا 35 مليار م3، وانخفاض مستوى البحيرة بحوالي خمسة أمتار".


وأشار إلى أن "صور الأقمار الصناعية توضح أن كمية المياه المخزنة في بحيرة سد النهضة ثابتة منذ نهاية يناير الماضي، حيث يعتمد تشغيل التوربينين على كمية المياه المتجددة التي تأتي يوميًا من بحيرة تانا (25 – 35 مليون م3) والتي تبلغ خلال شهر أبريل الحالي حوالي 25 مليون م3/يوم، وهي تقترب من نفس الكمية التي تمر حاليا من خلال تشغيل التوربينين دون التأثير على المخزون الحالي 35 مليار م3".

 


 

RT



 




 

 


 

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