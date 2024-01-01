خلال نصف ساعة .. عدة زلازل تضرب تركيا

الوكيل الاخباري - قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم الاثنين، إن عدة زلازل بلغت قوتها القصوى 4.5 درجة ضربت مقاطعة هكاري جنوب شرقي تركيا ليلة رأس السنة، مما أدى إلى حالة من الذعر بين الناس.

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وقالت إدارة الكوارث والطوارئ في منشور على منصة "إكس"، إنه تم تسجيل هزات أرضية بلغت قوتها 4.4 درجة حوالي الساعة 7:37 مساءً. بالتوقيت التركي (16:37 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل) في منطقة مدينة يوكسيكوفا.



وفي منشورات تابعة، قالت الهيئة إن زلزالًا آخر بقوة 3.5 درجة وقع الساعة 7:52 مساءً. بالتوقيت التركي وأعقبه زلزال بقوة 4.5 درجة في الساعة 8:06 مساء بالتوقيت التركي، مضيفة أنه لم ترد تقارير عن عواقب سلبية بعد الزلازل.