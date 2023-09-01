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الجمعة، 01-09-2023 12:35 ص

داغستان تكافىء مقاتليها المشاركين في العملية العسكرية الخاصة

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الوكيل الاخباري- سلمت السلطات الداغستانية محاربي الجمهورية المنتسبين لصفوف القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة والمتواجدة في مقاطعة زابوروجيه نحو 30 طنا من المستلزمات الضرورية لهم.اضافة اعلان


وأفادت الخدمة الصحفية لحكومة الجمهورية يوم الخميس، في بيان رسمي، بأن "رئيس الحكومة، عبد المسلم عبد المسلموف، خلال زيارته إلى مقاطعة زابوروجية، سلم العسكريين الدغستانيين الذين يحاربون في صفوف القوات الروسية في المقاطعة في إطار العملية العسكرية الخاصة، نحو 30 طنا من المستلزمات كدعم معنوي لهم خلال قيامهم بمهامهم القتالية".

وتجدر الإشارة إلى أنه تم جمع المساعدات الإنسانية، مع مراعاة احتياجات المقاتلين، حيث تضمنت أجهزة تصوير حرارية، وطائرات رباعية، وبنادق، وملابس، وزيا رسميا، وأدوات مكتبية، بالإضافة إلى منتجات غذائية طويلة الأجل وقصيرة الأجل".

 




 

 


 

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