كندا تعلن فرض عقوبات على 4 أشخاص و29 كيانا مرتبطا بالجيش الروسي

الوكيل الاخباري- أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن أوتاوا قررت فرض عقوبات على أربعة أفراد و29 كيانا روسيا مرتبطا بالجيش والصناعة والمالية والقطاع النووي الروسي.

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وقال ترودو في منتدى "منصة القرم" الأوكراني: "تعلن كندا اليوم عن عقوبات إضافية ضد أربعة أفراد و29 كيانا في القطاعات العسكرية والصناعية والمالية والنووية الروسية".



ولم يحدد رئيس الوزراء الكندي الجهات التي سيتم فرض العقوبات عليها بالتحديد، ومن المتوقع أن يتم نشر معلومات محددة في وقت لاحق، وأضاف ترودو أن الإجراءات التي يتم اتخاذها تهدف إلى إقناع روسيا بمغادرة أراضي أوكرانيا بأكملها.



يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو، وتم تجميد مئات المليارات من الدولارات من الأصول الروسية، وقد تبنى الاتحاد الأوروبي بالفعل عشر حزم من الإجراءات التقييدية، بما في ذلك فرض حظر على الفحم والنفط.