دبي تحرز لقباً عالمياً

الوكيل الاخباري - حلت دبي في المرتبة السادسة ضمن قائمة أفضل مدن العالم التي يمكن للمرء أن يحلم بزيارتها يوماً ما في المستقبل، والتي جاءت في تقرير لشركة « مترو» الإعلامية البريطانية.

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وذكر التقرير أن العالم تطور كثيراً بفضل التكنولوجيا الجديدة التي جعلت هذا حقيقة واقعة، وهناك العديد من الأماكن الجيدة التي يمكن للمرء أن يسافر إليها، وهي مدن متطورة وفي غاية الجمال، منها إمارة دبي التي وصفها التقرير بأنها واحدة من أروع الأماكن في العالم، وأنها وجهة عالمية للسياح، وتمتلئ بالعديد من الأعمال، والحياة فيها فاخرة.





المصدر - العربية



