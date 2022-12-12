دودا: سيتم قريبا نشر أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" على الحدود مع أوكرانيا

الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، أن بولندا وألمانيا ستبدآن العمل على نشر أنظمة صواريخ "باتريوت" الألمانية المضادة للطائرات على الحدود مع أوكرانيا في الأيام المقبلة.

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وقال دودا بعد اجتماع مع نظيره الألماني: "اليوم أنا هنا في برلين، لأشكر السلطات الألمانية لقرارها إرسال بطاريات باتريوت الألمانية إلى بولندا لحماية أراضيها".



وأضاف: "قبل البولنديون هذا الأمر كبادرة مهمة. خاصة بعد ما حدث على حدودنا الشرقية، عندما سقط صاروخ، أدى لمقتل مواطنين بولنديين. ما أثار مخاوف كثيرة في المجتمع البولندي.. ومن الواضح للجميع أنه من الضروري تعزيز الدفاع الجوي والصاروخي لبولندا".



وتابع: "تحدثنا عن هذا الأمر مع الرئيس. وآمل أن تلتقي المجموعات ذات الصلة من الخبراء البولنديين والألمان في الأيام المقبلة، لتحديد موقع بطاريات باتريوت هذه، وبعد ذلك ستعمل هذه البطاريات قريبا على تشكيل الحماية".