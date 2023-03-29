الخميس 30-03-2023
الوكيل الاخباري

الذهب عالمياً يعوض خسائره ويرتفع مع انخفاض الدولار

31 مخالفة لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج

عائلة أردنية تقيم في الإمارات تفجع بوفاة ابنها

أزمة الشاحنات الاردنية على حدود البطحاء السعودية لم تُحل والسائقون يناشدون - فيديو وصور

وافد يتعرض للدغة من أفعى فلسطين في الأغوار.. والصقور يناشد بتأمين الأمصال

كلاب ضالة تهاجم معلمة في عمّان

استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

ترقيات أكاديمية في جامعة البلقاء التطبيقية

حاخامات متطرفون يطالبون بذبح القرابين في ساحات الأقصى

الأربعاء، 29-03-2023 05:24 م

دونيتسك: القصف الأوكراني يلحق أضرارا بحضانة أطفال

64243dbf4c59b73b97259dc5


الوكيل الاخباري- أدى القصف الأوكراني من راجمات "هيمارس" الأمريكية إلى إلحاق أضرار بحضانة "روماشكا" للأطفال في مدينة زوغريس بجمهورية دونيتسك الشعبية.

اضافة اعلان

 

جاء ذلك وفق ما أفاد به مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، حيث رصد المركز الأضرار التي لحقت بحضانة الأطفال "روماشكا" أثناء قصف القوات الأوكرانية باستخدام راجمات الصواريخ أمريكية الصنع "هيمارس".

وتابع بيان صادر عن المركز: "نتيجة القصف، تم رصد الأضرار التي لحقت بزجاج منشآت مدنية بحتة لمؤسسة تعليمية لمرحلة ما قبل المدرسة، حضانة من النوع المدمج رقم 20، كان بها أطفال وقت القصف".

كذلك فقد وردت أنباء عن أضرار ناجمة عن قصف مدرسة في نفس المدينة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6425568b4c59b75c2724e45e

إسرائيل.. وزير الدفاع يفكر بالاعتذار ليبقى في منصبه

image - 2023-03-29T101240.179

خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 20 هزة أرضية

image - 2023-03-30T132348.556

الإمارات.. صرف المعاشات التقاعدية قبيل عيدي الفطر والأضحى

641f16b9423604553f741b79

إثيوبيا ترفض محاولات مصر تدويل ملف سد النهضة

thumbs_b_c_184f6c3d5ac3aa82b9bb32b5be64e7dc

البرلمان التركي يصوت اليوم على طلب فنلندا الانضمام إلى "الناتو"

152013Image1-775x445_d

روسيا تبتكر مادة ثورية تخفي الطائرات عن الرادارات

أخبار متعلقة
64056bfa4c59b7743d088dcc

مقتل 50 مدنيا بمدينة صغيرة في دونيتسك جراء القصف الأوكراني خلال عام

63fdb2764c59b72fd231776a

القوات الأوكرانية تطلق أكثر من 200 قذيفة على دونيتسك وخيرسون خلال يوم