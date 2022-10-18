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الثلاثاء، 18-10-2022 09:56 ص

دوي ثلاثة انفجارات في كييف

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الوكيل الاخباري - قال كيريلو تيموشينكو، نائب مكتب رئيس أوكرانيا، إن ثلاثة انفجارات وقعت اليوم الثلاثاء في منشآت البنية التحتية للطاقة في العاصمة كييف.

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وكتب كيريل تيموشينكو في منشور على التلغرام:"3 استهدافات أصابت منشأة تزويد الطاقة على الضفة اليسرى للمدينة".


ولفت إلى أن الهجوم على منشأة للبنية التحتية للطاقة أدى إلى أضرار جسيمة في دنيبروبيتروفسك .


كما سمع دوي انفجارات في كريفوي روغ بمنطقة دنيبروبتروفسك، بحسب رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، ألكسندر فيلكول.


من جهته أعلن عمدة خاركوف، إيغور تيريخوف، عن انفجارات في المنطقة الصناعية، وتم إيقاف المترو في المدينة.


إلى ذلك أعلنت السلطات الأوكرانية عن حالة تأهب جوي في كافة مناطق أوكرانيا، وخصوصا العاصمة كييف، وطلبوا من السكان النزول إلى الملاجئ.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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